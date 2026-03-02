週明け２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４１８円８５銭（０・８２％）安の５万５２６円７４銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４４銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７９３円０３銭（１・３５％）安の５万８０５７円２４銭だった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃や原油価格の高騰を受け