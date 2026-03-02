カンボジアを拠点とする特殊詐欺に関与したとして、愛知県警は2日までに詐欺容疑で電話の「かけ子」とみられる男ら3人を逮捕した。拠点は西部パイリンの施設と新たに判明。東京ドーム2〜3個分の広さで、県警は実態解明を進める。