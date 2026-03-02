歌手新浜レオン（29）が2日、東京・葛飾区のアリオ亀有でミニライブを行った。「レオ〜ン」コールが響き渡る中、代名詞の“膝スラ”をしながら登場。昨年のヒット曲「Fun！Fun！Fun！」で幕を開けて「新浜レオンです。よろしくお願いします。亀有大好き〜」。最初のあいさつで「ここのステージには思い出があります。24年に初めて紅白出場をした時の発表が11月19日。その前日にここでライブをしました。皆さんの最後のひと押しがあ