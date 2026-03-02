女優松雪泰子（53）が、2日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。日常生活の一端を明かした。司会の黒柳徹子（92）に「朝4時に起きるって本当？」と聞かれ、「はい。カーテンをしないで寝ています。陽が入ってくるので、それで太陽とともに目覚めるという感じで」と話した。起床後は「まず掃除をします。自分の空間を清めて」。その後は「瞑想（めいそう）を。自分がフラットになるように」と5分ほどすると