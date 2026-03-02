【漫画】本編を読む『1LDKとふたり』（和間そばえ/KADOKAWA）は、訳ありアラサー男性と彼に片思いをしている青年が、ひょんなことから同居するところから始まる物語だ。飲食店で働く青年・司は、常連客の男性・幸人に、2年以上もの間、密かに思いを寄せていた。しかし幸人はいつも彼女を連れて店を訪れており、司にとってその恋は、遠くから眺めることしかできない、文字通りの「叶わないもの」であった。ところがある時、物語