長生きするにはどんな食事をとるといいか。医師の帯津良一さんは「私の肝臓はγ-GPTは3ケタと基準を大きく上回る数値だったが、病院の栄養科の科長さんがあるとき作ってくれた出し汁を飲み出すと、その後検査数値に異変が起き2ケタになった」という――。※本稿は、帯津良一『やり残したことは、死んでからやればいい』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／dontree_m※写真はイメージです - 写真＝iStock