大垣競輪のＧIII「開設７３周年記念水都大垣杯」は２日、３日目を迎えた。準決勝１２Ｒは郡司浩平（３５＝神奈川）が大立ち回りを見せて快勝。無事に決勝の切符をつかみ取った。今節は移動もあり、前回の熊本ＧＩ全日本選抜から実質中２日。その間にはＪＫＡ表彰式もあったため「練習時間が取れなかったし、いつもと違う疲労感がある」という状態で参戦してきた。抜群の安定感を誇るＧＰ覇者でもやはり過密日程の影響はあっ