オリックスとの強化試合、MLB勢の出場が解禁■オリックス ー 日本（2日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでのオリックスとの強化試合に臨む。試合前にはスタメンが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は「2番・指名打者」、鈴木誠也外野手（カブス）は「3番・中堅」で出場。MLB組5人が並んだ。京セラドームで行われる2試合では、大谷らMLB勢の出場も可能。先発マウンドには菊池雄星投手（エン