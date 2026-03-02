SNSでうその投資話を持ち掛けられた石川県野々市市に住む60代の女性が、約1億8000万円をだまし取られました。石川県内では、ことしに入ってから最悪の詐欺被害額となります。被害にあったのは石川県野々市市に住む60代の女性。その被害額は約1億8000万円。去年11月。詐欺の始まりとなったのは、SNSで知り合った人物から紹介されたアカウント。「優良銘柄株を紹介する。10パーセント以上のリターンがある」 うその投