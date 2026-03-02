バスケットボール男子日本代表の桶谷ジャパンがカタールＷ杯アジア１次予選で首位に立ち、今夏の次節へ向けて米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁と同ブルズの河村勇輝の招集に期待が高まっている。トム・ホーバス前監督の電撃解任で緊急就任した桶谷監督は、初陣となった２月２６日の中国戦で敗れたものの、１日の韓国戦では７８―７２で競り勝ち、３勝１敗でＢ組首位をキープした。次節はいよいよ１次予選突破