ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』より、入場者プレゼント第2弾の詳細が解禁された。本作は、2024年11月から2025年1月まで開催された3回目のワールドツアー日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」の追加公演、「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を映像化したもの。【写真】「イケメンの完成形」ソンフン、“貴公