《最近、撮影会やチェキ撮影の時間に思いもよらぬ行動が見受けられ、心が疲れてしまう瞬間が何度かありました》（以下、引用はすべて原文ママ）2月27日にXを通じて公表した声明で、こうつづったのはグラビアアイドル・花咲楓香（24）。応援してくれるファンに感謝の気持ちを伝えた上で、ごく一部のファンによる“マナー違反”に対して異例の注意喚起を行ったのだ。’23年10月にグラビア活動をはじめ、抜群のスタイルから“グラビア