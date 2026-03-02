日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、実行委員会を開き、今季から創設される「長嶋茂雄賞」の選考委員５人を承認した。長嶋氏とＯＮコンビを組んだ王貞治氏、元広島監督の山本浩二氏、元阪神監督の岡田彰布氏、元日本ハム監督の栗山英樹氏、前西武監督の松井稼頭央氏が務める。ＮＰＢ、読売新聞社、日本テレビ放送網の制定３者が決定し、この日の実行委員会で報告されたもの。ＮＰＢの中村事務局長は「球界を代表するレジェンド」と説