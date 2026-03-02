昨夏の高校野球静岡県大会で１６強入りした日大三島高の森賀碧投手（３年）が２日、東京六大学リーグの立大に進学し、硬式野球を続けることを明らかにした。この日、同校で卒業式を終えた右腕の表情は明るかった。２月２１日に一般入試でスポーツウエルネス学部に合格。長嶋茂雄さんらが在籍した名門でプレーできる道が開けた瞬間、「うれしいより、ホッとしました」と安堵（あんど）の表情を見せた。森賀は小学生時代に東京