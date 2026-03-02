明日3日は日本の南岸を低気圧が東進し、全国的に雨または雪となるでしょう。東日本を中心に気温がグッと下がり、東京都心は真冬並みの寒さとなる見込みです。明日3日夜は「皆既月食」が起こりますが、雲に邪魔されずに観察できそうなのは、九州南部や四国の太平洋側、南西諸島に限られそうです。明日3日全国的に雨や雪関東甲信は大雪のおそれ明日3日は、前線を伴った低気圧が日本の南岸を東へ進む見込みです。西日本ははじめ雨