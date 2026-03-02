２日午後４時５分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込みです。このため、長野県では、２日夜遅くから雨か雪が降り始め、３日は標高の高い所を中心に強い雪が降る所があり、平地でも積雪となるでしょう。その後も４日にかけて長野県では、大雪