アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イランも報復を行うなど激しい応酬が続いています。山形県内でも今後、ガソリン価格がさらに値上がりする可能性があるとみられています。こうした中、県内に住むただ1人のイラン人の男性がいまの心境を語ってくれました。現地時間の2月28日、アメリカがイスラエルと共に始めた大規模な軍事作戦。トランプ大統領は4週間程度続くとの見方を示し、戦闘が長引く恐れが出ています。国のまとめに