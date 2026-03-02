アメリカの司法省が公開したエプスタイン文書にデジタル庁の会議のメンバーである起業家の伊藤穰一氏の名前が掲載されていることが分かりましたが、木原官房長官はきょう（2日）、“現時点で人選に問題はない”との認識を示しました。性的人身売買などの罪に問われ、のちに自殺したアメリカの富豪、エプスタイン氏とのやりとりなどがアメリカの司法省によって公開され、文書の中には起業家の伊藤穰一氏の名前が掲載されています。