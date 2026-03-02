甲子園を春1回、夏2回の3度制した帝京のタテジマユニホームが16年ぶりにセンバツの舞台に帰ってくる。帝京といえば応援スタンドから流れる「スカイ・ハイ」のメロディーを思い出すファンも多いだろう。試合前シートノックの際に演奏されるあの曲だ。のちに巨人などで活躍する三沢興一をエースに擁し、1992年センバツを制したときはもう帝京名物だった。選手の希望があるときは打席に入ったときも演奏するが、基本はシートノ