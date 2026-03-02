■強化試合 侍ジャパンーオリックス（2日、京セラドーム大阪）WBC初戦（台湾戦）まであと4日に迫った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンはオリックスとの強化試合のスタメンが発表された。この日から出場可能なメジャー組は大谷翔平（31）が“2番・DH”、鈴木誠也（31）が“3番・センター”、村上宗隆（26）が“4番・ファースト”、吉田正尚（32）が“5番・レフト”、岡本和真（29）はスタメンを外れた。先発は菊池雄星（34）