営業運転を開始したひびきウインドエナジーの洋上風力発電所＝北九州市若松区沖の響灘（同社提供）九州電力子会社や電源開発（Jパワー）などが出資するひびきウインドエナジー（北九州市）は2日、北九州市若松区沖の響灘で、洋上風力発電所の営業運転を始めた。風車25基の合計出力は最大22万キロワットに上り、稼働中の洋上風力では国内最大。国内洋上風力の総出力の4割を占めるという。風車の土台を海底に固定する着床式を採