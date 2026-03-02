ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンのカブス鈴木誠也外野手（31）が、1日放送のテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演し、前回23年大会にまつわる秘話を明かした。鈴木は前回大会、右脇腹痛でチームを離脱。悔しい思いを味わった。チームの快進撃を画面越しに見る中、どうしても気になる選手がいたようだった