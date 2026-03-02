イランへの攻撃によってホルムズ海峡の事実上の封鎖となりました。私たちの生活に欠かせないガソリンや電気・ガス、さらにあらゆるものの物価にも影響が出てくる可能性があるということです。ここからは智田解説副委員長と見ていきます。宮司愛海キャスター：まず事実上の封鎖となっているホルムズ海峡についてですが、イラン革命防衛隊は1日アメリカとイギリスの石油タンカー3隻を攻撃したと主張しました。BBCによりますと複数の