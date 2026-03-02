企業・団体献金をめぐり受けとる側の規制を強化するため、中道改革連合と国民民主党は、政治資金規正法の改正案を国会に共同提出しました。【映像】古川国対委員長のコメント国民民主党・古川国対委員長「国民の皆さんの政治に対する信頼を回復する上でも必要不可欠なことだと思っていますので、一日も早い審議とですね、成立を目指していく。また他党に対してもですね、賛同を呼びかけていきたい」改正案は、企業・団体献金の