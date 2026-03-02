28日夜、秋田市の住宅に目出し帽をかぶった男が侵入し、その場に居合わせた男性の頭を複数回殴ったあとこの家に住む女性などに「金を出せ」と要求する強盗未遂事件がありました。殴られた男性は、女性の息子に住宅の修理を依頼されて訪問していたということです。秋田臨港警察署の調べによりますと28日午後6時半ごろ、秋田市土崎港東の住宅に目出し帽をかぶった男が侵入しました。当時、住宅にはこの家に一人で暮らす60代の女性と