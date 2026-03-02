3月に入り、卒業式のシーズンを迎えています。県内の高校は1日と2日、すべての高校で卒業式が行われました。2日は金足農業高校の149人が、学び舎に別れを告げ次のステージへと一歩を踏み出しました。「卒業生、入場」秋田市の金足農業高校の卒業式には、5つの学科の149人が出席しました。「代表、吉田大輝」おととし、去年と2年連続で夏の甲子園に出場した金足農業。エースとしてチームを引っ張った吉田大