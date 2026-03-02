ハイライトは大胆な「フェイスリフト」だ2025年12月19日、スズキは軽トラック「キャリイ」シリーズの一部仕様変更（マイナーチェンジ）を実施し、2026年1月23日より発売しました。ロングセラーの軽トラックに対し、ユーザーから寄せられた反響などについて首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これが13年ぶりに「大幅刷新」のスズキ「“軽”トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）ス