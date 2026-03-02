警察によりますと、3月1日の午後7時20分ごろ、山形県鶴岡市馬場町地内の公園で、徒歩で帰宅していた女子生徒が、見知らぬ男から肩に手をかけられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：40歳から50歳代身長：165センチメートルから170センチメートルくらい体格：小太り服装：黒色系フード付きジャンパー、茶色系チノパン 警察は、「登下校の際は複数で行動し、不審者を見