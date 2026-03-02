福岡県糸島市は2日、糸島署の情報をもとに、同市神在西2丁目付近の道路上で1日午後3時半ごろ、帰宅中の小学生女児が自転車に乗った男性から「たばこ吸うか」などと声をかけられ、たばこを近づけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40歳くらいで小柄な体形。黒色の服を着ており、頭部が薄く歯が抜けていたという。