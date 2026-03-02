今度こそ…。民間ロケット「カイロス３号機」の打ち上げがあさって３月４日（水）に決まりました。雲ひとつない青空となった１日。和歌山県串本町にある発射場近くの見学場には、打ち上げの瞬間を見ようと朝から大勢の人が集まりました。ところが…打ち上げまで３０分と迫ったタイミングでの中止の発表。絶好の打ち上げ日和かと思われただけに落胆の声がもれます。「ショック」「朝６時に起きて来たのに」「（子どもが