大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手。ふるさと・宝塚を“凱旋”訪問です。市の職員らがつくる花道を通って登場したのは、“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手です。三浦選手は、兵庫県宝塚市出身。２月に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアでは木原龍一選手との“りくりゅう”ペアでショートプログラム５位から大逆転。初の金メダルを獲得しました。晴れて「凱旋」