「将来、子どもを望まない」未婚の女性の割合が初めて６割を超えました。厚生労働省は先週、去年１年間に生まれた赤ちゃんの数が前の年から約１万５０００人減り、７０万５８０９人だったと発表しました。晩婚化などを背景に１０年連続で減少し、統計を始めた１８９９年以降過去最少です。子どもを産み育てることについて街で聞いてみると…（２０代大学生）「お金のことが心配です、自分でそれだけ働いて育てられるのかな