コンクリート詰めにされ、１８年もの間、放置された女の子。裁判で叔父は「父親などに助けを求めたが頼ることができなかった」と述べました。（飯森憲幸被告）「玲奈のことはかわいくて大事な子だと思って接していた」起訴状によりますと飯森憲幸被告は約２０年前、当時住んでいた自宅でめいの岩本玲奈さん（当時６）に暴行を加えて死亡させ、コンクリート詰めにした遺体を八尾市の住宅に遺棄した罪に問われています。これ