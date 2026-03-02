【エルサレム＝福島利之】イランとの戦闘が続く中、イスラエルに滞在する邦人５人が２日、在イスラエル日本大使館の用意した小型バス１台に乗り、テルアビブから隣国ヨルダンに退避した。イスラエルからの邦人の退避は２０２５年６月以来となる。バスには大使館員が同乗し、陸路でヨルダンの首都アンマンに到着した。イスラエルには約１０００人の邦人がいるが、テルアビブ近郊の国際空港は閉鎖されている。ただ、陸路で退避