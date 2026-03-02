モデルでフルート奏者のCocomi（24）が2日までに自身のインスタグラムを更新。セルフメークの全工程を公開した。Cocomiは「GRWN（Get Ready With Me）Daily Makeup」と題し動画を投稿。愛用の化粧品を紹介しながら、セルフメークの全工程を公開した。スッピンの状態で登場したCocomiは「スッピンだと、赤みが気になります。。。」「あと、クマ。」「あと顔の影」と唇の下や、目の下、ほうれい線のあたりを指さし、悩みの部分