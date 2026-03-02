大型トレーラーに載せられ道路を移動するロマンスカーＶＳＥ＝１日午前１時２５分、海老名市めぐみ町「白いロマンスカー」として親しまれた小田急電鉄のロマンスカーＶＳＥの先頭車両１両が１日未明、同電鉄海老名車両基地（海老名市めぐみ町）から大型トレーラーに載せられて、海老名駅近くのロマンスカーミュージアム（同）に搬入された。１９日から１階で展示する。ＶＳＥは２００５年３月から２２年３月まで、２編成が定期