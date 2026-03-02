セブン‐イレブン・ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー(Esther Bunny)」の描き下ろしデザインのスイーツなど全8品とエスターバニーデザインのおはじき風シールやシールバインダーを、3月3日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。 また、3月4日にはセブン‐イレブン限定で、「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」も発売する。自己肯定感や自分らしさを大切にするメッセージ性でZ世代を中心に支持