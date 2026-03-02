STPR は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の春の新グッズとなる『すとぷり SPRING OFFICIAL GOODS - Sakura Tweed -』の発売について発表した。『すとぷり SPRING OFFICIAL GOODS - Sakura Tweed -』のビジュアルは、「さくらツイード」をコンセプトに、華やかなツイードに桜モチーフを織り交ぜた、春の訪れを感じさせる衣装に仕上がっている。缶バッジくじ、フォトカードくじといった人気の定番アイテムに加え、新