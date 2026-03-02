【その他の画像・動画等を元記事で観る】新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】の記念すべき第1弾作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。1日に放送された第3話「キキとコト」で使用された挿入歌「Chase your way!」を、2026年4月1日発売の主題歌CDに収録することが決定した。本楽曲は園田健太郎氏が作詩・作曲・編曲を務め、第3話で登場したギャバン・ルミ