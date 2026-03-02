電話お願い手帳を贈呈香川県聴覚障害者福祉センター(高松市太田上町) 耳や言葉の不自由な人をサポートする「電話お願い手帳」が香川県の福祉団体に贈られました。 贈呈式でNTT西日本香川支店の木田愛希子支店長が「地域の皆さんと連携して安心して暮らせる社会づくりに取り組みたい」とあいさつしました。 そして、香川県中途失聴・難聴者協会の湯浅はるみ会長に「電話お願い手帳」を手渡しました。