1カ月予報（気象庁 2月26日発表） 岡山・香川とも3日(火)の夕方ごろまで広い範囲で雨が降り、夜にはほとんどの地域でやむ見込みです。また、沿岸部を中心に風がやや強く吹くところがありそうです。 最高気温は12℃前後と平年並みのところが多くなりそうですが、雨の影響で体感は気温より寒く感じられそうです。しっかりと雨と風の対策をしてください。 気象庁が発表した1カ月予報によると中国・四国地方ともに平年よ