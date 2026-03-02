「春のおもてなし」岡山後楽園岡山・北区後楽園 岡山市の岡山後楽園で、人形の展示などひな祭りにちなんださまざまな催しが行われています。 岡山市の岡山後楽園では「春のおもてなし」として、ひな人形の展示などをしています。 また、園内の竹などを使って作られた茶道具も展示し、訪れた人がお茶を楽しみました。 （訪れた人）「しきたりが守られていて、お茶と和菓子もすごくおいしかったです」 能