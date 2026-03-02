【大人気連載プレイバック】#58【小林雅英氏コラム】監督発案の豪州船上パーティーは船酔いと酒酔いのWパンチ日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回は広島やメジャーで活躍した黒田博樹氏について語られた、小林雅英氏