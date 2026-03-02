１日、北アルプスの西遠見山付近で落としたリュックを拾いに行って遭難し死亡したのは大阪府の公務員の男性（63）と分かりました。警察によりますと、男性は1日午後1時半前、北アルプス 西遠見山付近で、休憩中に落としたザックを拾いに向かったまま行方が分からなくなりました。同行者からの救助要請を受け、富山県消防防災ヘリが出動し、男性を発見・救助しましたが、その後、死亡が確認されました。警察が当時の状況を詳しく調