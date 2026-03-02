▼青森県（青森地方気象台）【津軽】晴れ後くもり【下北】くもり後雪か雨【三八上北】くもり後雪か雨▼岩手県（盛岡地方気象台）【内陸】晴れ後雪か雨【沿岸北部】くもり後雪か雨【沿岸南部】晴れ後雪か雨▼宮城県（仙台管区気象台）【東部】くもり後雪か雨【西部】くもり後雪か雨▼秋田県（秋田地方気象台）【沿岸】くもり後雪か雨【内陸】くもり後雪か雨▼山形県（山形地方気象台）【村山】くもり後雪か雨【置賜】くもり後雪か雨