おととし（2024年）の豪雨で大きな被害があった戸沢村蔵岡地区で恒例の「紙風船まつり」が開かれました。多くの住民が避難生活を続ける中、復興への願いを込め祭りを継続させた住民たちの思いに迫ります。2月28日、この日は戸沢村蔵岡地区で年に1度開かれる「紙風船まつり」の日です。住民たちが地区の公民館前に集まり、活気のある声を響かせました。「頑張れ！」21回目を迎えたことしの祭り。復興への希望のともしびが照らされま