女優の中山忍が２日までに自身のＳＮＳを更新。姉で２４年１２月に亡くなった女優・中山美穂さんの誕生日を祝福するメッセージを投稿し、感動を呼んでいる。中山はインスタグラムに「ご褒美のような晴れやかな空仲間とそっと大事にハッピーバースデーを歌いました」と３月１日に迎えた美穂さんの誕生日を祝ったことを報告。青空に向けて「仲間」と手をかざす写真などを添えた。続けて「どんなに時間がたっても忘れないしこれ