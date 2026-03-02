ある日、義弟（夫の弟）が我が家に来ました。玄関に立つ姿は、以前より少しやつれて見えます。「久しぶり」と笑ったその声は、どこか疲れていました。隣には、小学校に上がったばかりの息子くん。奥さんの姿はありませんでした。その言葉は静かで、重く響きました。私は思わず息をのみました。義弟をダイニングテーブルに案内しましたが、しばらく黙っていました。私がコーヒーを出すと、湯気の向こうで、ようやく口を開きました。