京都市北区にある「等持院」と記された立派な門をくぐると、そこはもちろん境内……ではなく、普通の住宅街が広がっている!?A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが調査すると、この不思議な住宅街に、日本屈指の施設がかつて存在したことが判明した！ 【TVer】実は運命の分かれ道だった!?「堀沿いは特に何もない気がする」「さらに南側行ってもいいですか？」福井治人アナにA.B.C-Z塚田僚一が従った結