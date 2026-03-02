たしかに「お姉ちゃんなんだから！」とハッキリとは言っていないものの、娘には伝わってそうですよね。実際、弟より我慢を強いられているように見えますし。そうこうしているうちに娘が幼少期の自分と同じようなことを言いだしてしまい…！ 世代間連鎖が起きてしまった!?【まんが】お姉ちゃんでしょ！と言いたくない(ウーマンエキサイト編集部)